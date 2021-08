Dit zijn de mogelijke tegenstanders van Club Brugge in de Champions League

De laatste voorrondes in de Champions League zijn voorbij: Shakhtar Donetsk, RB Salzburg en Sheriff Tiraspol hebben zich als laatste geplaatst voor het kampioenenbal. Daardoor heeft Club Brugge zich op wie ze waar kunnen loten.

Club Brugge kan in pot 4 een loodzware groep treffen. Maar pot 1 herbergt met Sporting uit Portugal en de Franse kampioen Lille ook enkele meer haalbare kaarten. In de loop van de avond zou het speelschema bekend moeten geraken. De eerste speeldag is op 14 en 15 september. De eerste twee uit elke groep stoten door naar de 1/8ste finales, de derde plaatst zich voor de Europa League.

De spelers van Club Brugge verzamelen vandaag om 18 uur om live de loting van de Champions League te volgen.

POT 1

Chelsea

Villarreal

Atletico Madrid

Manchester City

Bayern München

Inter

Lille

Sporting Lissabon

POT 2

Real Madrid

Barcelona

Juventus

Manchester United

PSG

Liverpool

Sevilla

Dortmund

POT 3

FC Porto

Ajax

Shakhtar Donetsk

RB Leipzig

FC Salzburg

Benfica

Atalanta

Zenit

POT 4

Besiktas

Dinamo Kiev

Sheriff Tiraspol

CLUB BRUGGE

Bern

AC Milan

Malmö

Wolfsburg