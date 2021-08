Nieuwe boodschap van taliban: Afghaanse vrouwen gaan beter niet meer werken “voor de eigen veiligheid”

De situatie voor vrouwen in Afghanistan is met de dag zorgwekkender te noemen. De woordvoerder van de taliban heeft dinsdag laten weten tijdens een persconferentie dat Afghaanse vrouwen beter niet meer naar hun werk gaan, en dat “voor hun eigen veiligheid”. Dat schrijft nieuwswebsite CNN.

“In de hoofdstad liep al 40 procent van de vrouwen zonder boerka. Ik hoop dat ze nu niet opnieuw de grond worden ingestampt.” Het zijn de woorden van Jennie Vanlerberghe (75), voorzitter van Moeders voor Vrede, in een eerder interview aan onze krant. De vrouw ligt wakker van het lot van haar vrouwelijke medewerkers in Afghanistan, en bij uitbreiding alle Afghaanse vrouwen.

Niet onterecht, blijkt steeds meer uit de berichtgeving over de situatie van vrouwen in het land. Die is precair. Volgens CNN heeft de taliban-woordvoerder Zabiullah Mujahid dinsdag aangekondigd dat vrouwen beter niet meer naar hun werk zouden gaan, dat voor hun eigen veiligheid. Dat staat in contrast met wat de woordvoerder zo’n tien dagen geleden zei op de eerste officiële persconferentie van de taliban. De taliban zullen de vrouwenrechten respecteren, klonk het, weliswaar “binnen het kader van de sharia”. Vandaag lijkt daar steeds minder van aan.

Tijdelijk

Het ‘advies’ om thuis te blijven, is tijdelijk, aldus Mujahid. En bovendien in het voordeel van de vrouwen zelf, want: het zou de groep de tijd geven om aan al hun strijders duidelijk te maken dat vrouwen “niet respectloos behandeld mogen worden of pijn worden gedaan”. “We zijn blij dat vrouwen de gebouwen binnenkomen, maar we willen ervoor zorgen dat ze zich geen zorgen hoeven te maken over hun veiligheid”, zei de woordvoerder. “Daarom hebben we hen gevraagd vrij te nemen van hun werk, totdat de situatie weer normaal is en bepaalde procedures van kracht zijn, waarna ze weer aan het werk kunnen zodra dit is aangekondigd.”

De vraag is in welke mate vrouwen nog naar hun werk zullen mogen teruggaan. Toen de militante groep tussen 1996 en 2001 aan de macht was, verbood het vrouwen te werken behalve in medische beroepen. De taliban weerhielden vrouwen ervan het huis zonder begeleiding te verlaten en dwongen hen hun hele lichaam te bedekken.

