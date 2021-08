Antwerp en duizenden voetbalfans slachtoffer van getalm Ghelamco: “Misplaatste arrogantie”

Antwerpen -

Antwerp FC heeft een probleem. Tribune 4, het nieuwe pronkstuk in de renovatie van het Bosuilstadion, kan nog niet op volle capaciteit gebruikt worden. Niet Europees, tegen Omonio Nicosia, maar voorlopig ook niet in de competitie. De oorzaak? De nodige attesten zijn nog steeds niet in orde, klaarblijkelijk door eindeloos getalm en uitstel én volgens ingewijden ‘misplaatste arrogantie’ bij bouwheer Docora, dochteronderneming van Ghelamco. Een reconstructie.