Meerdere vermisten na instorting gebouw in Spaanse badplaats Peñíscola

In de Spaanse badplaats Peñíscola, 140 kilometer ten noordoosten van Valencia, is woensdagavond een deel van een appartementencomplex ingestort. Zeker drie personen zijn onder het puin bedolven.

Burgemeester Andrés Martínez van Peñíscola zei tegen de Spaanse publieke omroep dat hulpdiensten contact hebben met een van de slachtoffers en proberen hem onder het puin vandaan te halen.

Volgens de krant El Pais zijn de andere slachtoffers een moeder en haar zoon. Van hen is geen teken van leven ontvangen.

Hoeveel mensen in het gebouw waren toen het instortte is niet bekend. Volgens de gemeente waren er acht woningen en woonden er ongeveer dertig mensen. Burgemeester Martínez zei dat zeker is dat een deel van hen niet thuis was. De Spaanse politie probeert alle bewoners te lokaliseren.

Waardoor het gebouw instortte, is niet bekend. Het complex is gebouwd in de jaren negentig.