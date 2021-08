Zeker 20 doden door stortregens in Venezuela

Zware stortregens in het westen van Venezuela hebben aan zeker twintig mensen het leven gekost. Zeventien anderen zijn nog vermist. Dat hebben de lokale autoriteiten woensdag gemeld.

Meer dan 54.000 mensen zijn door het noodweer getroffen, zegt minister van Binnenlandse Zaken Remigio Ceballos. De minister had een dag eerder nog te kennen gegeven dat het regenseizoen in Venezuela in volle gang is en dat het “de komende tien dagen” zou blijven regenen.

De zware regens hebben al zowat 8.000 woningen vernield. Volgens president Nicolas Maduro zijn de hevige stortregens in Venezuela te wijten aan de klimaatverandering.