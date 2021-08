Israëlische premier Bennett bezoekt voor eerst Amerikaanse president Biden

De Israëlische premier Naftali Bennett is momenteel in de Verenigde Staten en gaat voor het eerst bij de Amerikaanse president Joe Biden op bezoek in het Witte Huis.

Het bezoek wordt overschaduwd door de crisis in Afghanistan, maar de twee zullen het in ieder geval ook hebben over Palestina en Iran. De VS zijn door dik en dun de belangrijkste steunpilaar en geldschieter van Israël en beide leiders willen onder meer uitstralen dat dat zo blijft. Het is het eerste bezoek van Bennett aan president Biden. Bennett verblijft twee dagen in de VS.

Ze beklemtonen naar eigen zeggen “de niet-aflatende toewijding van de VS aan de veiligheid van Israël”. Biden heeft echter al aangegeven dat de VS over het algemeen verder willen gaan met hun militaire terugtrekking uit het Midden-Oosten. De Verenigde Staten hebben in de oorlog in Afghanistan, met de invasie in Irak en in de burgeroorlog in Syrië aan het kortste eind getrokken en daar profiteren andere mogendheden van.

Een pijnlijk gespreksonderwerp is volgens Israëlische media de opkomst van China in de regio en de bloeiende handel tussen Israël en China (ter waarde van 15 miljard euro afgelopen jaar bijvoorbeeld). De VS ergeren zich er al lang aan dat hoogwaardige Amerikaanse technologie via Israël in China geraakt en hij zou zijn gast daar dreigend over kunnen toespreken.