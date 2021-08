Kersvers Inter-speler Denzel Dumfries heeft het Italiaans nog niet onder de knie en blundert na vraag van journalist

Denzel Dumfries verkaste enkele weken geleden van PSV naar de Italiaanse kampioen Inter. De Nederlander postte een tijdje geleden nog een foto met een boek ‘Italiaans voor Dumfries’ op sociale media, maar de 25-jarige verdediger heeft duidelijk nog wat werk voor de boeg.

Wanneer aan Dumfries de vraag werd gesteld of hij al wat Italiaans kon praten, antwoordde hij “un poquito”. Dat betekent wel degelijk ‘een beetje’, maar dan in het Spaans en niet in het Italiaans. De Journalist wees Dumfries op zijn fout, en al lachend corrigeerde Dumfries zichzelf: “un poco”.