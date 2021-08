Belgische evacuatiebus tegengehouden door taliban in Kaboel: dit weten we al

Er is veel onduidelijkheid over de Belgische evacuatiebus die woensdag onderweg naar de luchthaven van Kaboel tegengehouden werd en waarvan de inzittenden moeten vluchten zijn. Enkele getuigenissen geven toch een zicht op hoe het er in de bus aan toe ging, maar de reden voor het tegenhouden blijft een mysterie.

Met de dag wordt het moeilijker om de luchthaven van Kaboel te bereiken. Evacuatievluchten zijn er genoeg, maar er worden steeds minder mensen geëvacueerd omdat de toegang tot de luchthaven zo gevaarlijk is. Er heerst chaos, zo leren getuigenissen in internationale media, en er is zelfs met officiële documenten en toelatingen amper een doorkomen aan.

Daarom hebben meerdere landen, waaronder België, beslist om bussen in te zetten waarmee landgenoten en Afghanen met een link aan ons land naar de luchthaven gebracht wordt. Dat leverde al succes op, maar woensdag werd zo’n evacuatiebus tegengehouden aan een checkpoint van de taliban aan de luchthaven van Kaboel. Daarop besliste de overheid om de evacuaties vanuit Afghanistan stop te zetten.

Geen toilet

Over wat er precies met die evacuatiebus gebeurd is, heerst nog onduidelijkheid. Uit getuigenissen bij VRT Nieuws en De morgen blijkt dat de omstandigheden in de bus niet al te fraai waren. Zo getuigt Hotak Jahanshir, een Afghaanse Belg uit Antwerpen die vrijdag een kaakbreuk opliep toen hij door Amerikaanse soldaat beschoten werd met een rubberkogel, in De morgen dat de bus in totaal twaalf uur onderweg was geweest naar de luchthaven door het vele wachten op inzittenden.

De bus had plaats voor 55 mensen, maar volgens Jahansir zaten er zeker dubbel zoveel in. Ze verdrongen elkaar op de zetels en het gangpad, het was er heet en water was er amper. Bovendien was er geen toilet, waardoor kinderen in een flesje moesten plassen en heel de bus naar een toilet rook.

Tegengehouden

De bus bereikte woensdag met vier andere bussen wel de luchthaven van Kaboel, maar werd aan het laatste checkpoint van de taliban als enige tegengehouden. Waarom is nog niet duidelijk. De passagiers moesten uitstappen en wachtten een uur, tot ze te horen kregen dat ze de luchthaven niet in mochten en weggestuurd werden door de taliban. Het is onduidelijk wat er met hen gebeurd is. De morgen verloor sindsdien het contact met Jahanshir.

Ook hoe het nu verder moet, is onduidelijk. Ons land stopt met evacuaties vanuit Kaboel en dus is niet duidelijk hoe de mensen die op de bus zaten in ons land moet geraken. Om 9.30 uur geeft de regering een persconferentie om de beslissing toe te lichten en wellicht meer informatie te geven over wat nog ondernomen zal worden in Kaboel.