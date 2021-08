Vitesse-fans houden Anderlecht wakker met vuurwerk voor cruciaal Conference League-duel

Anderlecht heeft geen rustige nacht gehad in Arnhem. Paars-wit moet zich tegen Vitesse Europees kwalificeren, maar de Nederlandse supporters doen er alles aan om hen uit balans te brengen.

Vannacht om 3 uur werd aan het spelershotel alvast luid vuurwerk afgestoken. Dat hield een tijdje aan. De Nederlandse politie is sowieso op zijn hoede, want zij beschouwen het duel Vitesse-Anderlecht als een risicomatch. Alle auto’s met Belgische nummerplaat zullen gecontroleerd worden. Bezoekende fans zijn niet toegelaten.

Of deze ‘vuurwerktactiek’ effectief nut heeft, is maar de vraag. Ook PSV-fans probeerden Benfica zo te saboteren in de Champions League, maar het waren de Portugezen die wisten door te stoten naar de groepsfase van de Champions League.