De Croo over stopzetting operatie Red Kite: “Woensdag kregen we info over imminente dreiging van zelfmoordaanslag in Kaboel”

Dat de federale regering woensdag beslist heeft de evacuatiemissie ‘Red Kite’ in Afghanistan stop te zetten, heeft onder meer te maken met de imminente dreiging van een zelfmoordaanslag op de luchthaven van Kaboel. Informatie daarover kwam in de loop van de dag binnen via Amerikaanse en andere bronnen. Dat heeft premier Alexander De Croo donderdag gezegd op een persconferentie.

“We hebben gezien dat de situatie daar heel chaotisch is. Woensdag is die situatie snel erger geworden”, zei De Croo. “We hebben vernomen dat er een dreiging was van zelfmoordaanslagen in de nabijheid van de luchthaven en in de mensenmassa. We zagen ook dat de toegang tot de luchthaven daardoor moeilijker en zelfs onmogelijk werd. De informatie die wij gekregen hebben, heeft ons doen overleggen met partnerlanden en zij hebben dezelfde beslissing als ons genomen: stoppen met evacuaties.”

In zes dagen tijd zijn via de C-130’s van het Belgische leger meer dan 1.400 mensen vanuit Kaboel naar Islamabad in Pakistan overgebracht, aldus nog De Croo. Langer blijven was geen optie omdat de integriteit van de luchthaven ook in gevaar kwam. “We moesten vermijden dat onze mensen daar niet meer zouden weggeraken.”