Honderden inwoners vlak bij Los Angeles bedreigd door nieuwe bosbrand

In de Amerikaanse staat Californië bedreigt een nieuwe bosbrand de huizen van zowat 1.000 inwoners van San Bernardino County, 90 km ten oosten van Los Angeles. De Californische brandweer, Cal Fire, heeft voor die mensen een evacuatiebevel uitgevaardigd, klonk het woensdag (plaatselijke tijd).

Nog volgens Cal Fire worden zowat 600 gebouwen bedreigd door de vlammen. De brand was woensdag uitgebroken en breidde zich tegen de avond uit over een oppervlakte van 2 km². De brandweer kon de brand nog niet indammen.

In San Bernardino raakten al zeker twaalf gebouwen vernield of beschadigd door de vlammen, schrijft de Los Angeles Times. Foto’s toonden in het plaatsje Lytle Creek uitgebrande auto’s en brandweerlui die in de weer zijn.

Het westen van de Verendigde Staten en Canada wordt al weken geteisterd door verschillende bosbranden. De zogenaamde Dixie Fire woedt sinds midden juli en brandde volgens Cal Fire al 3.005 km² plat. Ook na een wekenlange inzet is de brand slechts voor ruim de helft onder controle.

Foto: AFP