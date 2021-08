Parkeergarage met 200 auto’s uitgebrand in Stockholm

In een voorstad van de Zweedse hoofdstad Stockholm is in de nacht van woensdag op donderdag een parkeergarage in brand gestoken. In de garage, van twee verdiepingen, stonden 200 auto’s geparkeerd.

De brand gebeurde in Märsta, ten noorden van Stockholm. “Het dak is ingestort en het gebouw kan niet meer gered worden”, zei een woordvoerder van de reddingsdiensten aan het Zweedse persbureau TT. De bluswerkzaamheden verliepen bijzonder moeilijk. Volgens de woordvoerder was het voor de brandweer alsof ze in een hoogoven moesten werken. Door die hitte kon de brandweer ook niet dicht genoeg komen.

Intussen is de brand onder controle. Niemand raakte gewond. Er loopt een gerechtelijk onderzoek.