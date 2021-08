Parenclub heropent met seksmarathon van drie dagen: “Ik verwacht Efteling-taferelen”

Met een seksmarathon van drie dagen. Zo heropent parenclub Amai in Hoogstraten op 1 oktober de deuren. De parenclubs in ons land mochten al opstarten in juni, maar dan volgens de regels van de horeca. Nog een goeie maand en de swingers mogen weer helemaal losgaan zoals in 2019: zonder mondmaskers, afstandsregels en andere ‘pretbedervers’. “Gelukkig hebben we genoeg matrassen.”