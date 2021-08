IS-K, de terreurbeweging die alleen maar vijanden heeft en nu de evacuatiemissies in chaos stort

“We hebben op militair niveau informatie gekregen dat er indicaties zijn voor een aanslag in de mensenmassa rond de luchthaven van Kaboel.” Dat heeft premier Alexander De Croo (Open VLD) gezegd op de persconferentie over de vroegtijdige beëindiging van de Belgische evacuatiemissie in Afghanistan. IS-K, de Afghaanse tak van de Islamitische Staat, jaagt iedereen angst aan, ook de taliban zelf.