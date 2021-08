Geen De Bruyne, Doku of Mertens, maar ook geen échte verrassingen bij Rode Duivels: “Veranderen doe je pas als daar reden toe is”

Bondscoach Roberto Martinez heeft donderdagmiddag zijn selectie bekendgemaakt voor de WK-kwalificatieduels tegen Estland (Tallinn, 2 september), Tsjechië (Brussel, 5 september) en Wit-Rusland (Kazan, 8 september). Met De Bruyne, Doku, Mertens, Chadli, Mignolet en Vermaelen ontbreken liefst zes EK-gangers.

Vermaelen kan niet afreizen door de quarantainemaatregelen in Japan. Kevin De Bruyne, Jérémy Doku, Dries Mertens en Nacer Chadli zijn allemaal onbeschikbaar door blessure. “En met Club Brugge hebben we afgesproken dat we Simon Mignolet nog even in zijn ritme laten komen bij de club”, verklaarde Martinez. “Mignolet heeft geen echte pauze gehad sinds het EK. Het is belangrijk dat hij even een echte pauze neemt om zijn lichaam weer te laten herstellen. Ik verwacht dat hij tegen oktober weer klaar is voor internationaal voetbal. Hetzelfde geldt overigens voor Hendrik Van Crombrugge.”

Daardoor zijn er elf jongens bij die niet tot de oorspronkelijke EK-selectie behoorden. Koen Casteels (geblesseerd op het EK), Thomas Kaminski, Brandon Mechele, Hannes Delcroix, Zinho Vanheusden, Thomas Foket, Alexis Saelemaekers, Albert Sambi-Lokonga, Charles De Ketelaere, Yari Verschaeren en Dodi Lukebakio behoren allemaal tot de 31 namen die Martinez erbij haalde. Voor geen van hen is het echter de eerste selectie. De Ketelaere en Verschaeren komen enkel in aanmerking voor speelminuten tegen Wit-Rusland omdat zij ook opgeroepen zijn voor de nationale beloften. “De match tegen Turkije (met de U21, nvdr) is een heel belangrijke partij met het oog op het EK U21. Die match is essentieel met het oog op de ontwikkeling van ons talent”, aldus Martinez.

“Goede reden nodig voor grote veranderingen”

De bondscoach lijkt zo toch grotendeels vast te houden aan het ingeslagen pad. Toen hij van een buitenlandse journalist de vraag kreeg of het loyaliteit was die hem deed vasthouden aan een ouder wordende spelersgroep, verantwoordde hij zich. “Als ik naar het EK kijk en mijn emoties aan de kant zet, waren er naast ons verlies tegen Italië wel enkele goede prestaties. Al bij al moest ik tevreden zijn. Om veranderingen te maken, moet er wel een goede reden zijn”, aldus Martinez. “Wie enkel maar naar de leeftijd kijkt, kan makkelijk slechte beslissingen nemen. Volgens mij moeten die veranderingen op natuurlijke wijze komen.” In navolging daarvan leek de Spanjaard alvast veel speelminuten aan te kondigen voor Eden Hazard. “Het gaat goed met hem. Het is goed te zien dat hij zich amuseert. Hij is pijnvrij, maar nu is het zaak zijn matchritme weer op orde te krijgen. Ik denk dat we daarbij kunnen helpen met de nationale ploeg.”

Genk-spelers Bryan Heynen en Theo Bongonda zijn twee jongens die net naast een eerste oproeping voor de Rode Duivels grepen, terwijl Benito Raman en Adnan Januzaj er volgens Martinez “ook heel dicht bij zaten”. “Wat zij nog meer kunnen doen? Ik heb gezien dat ze goed aan het seizoen gestart zijn, maar nu moeten ze bewijzen dat ze consistent kunnen zijn. Dan zullen ze beloond worden met een selectie voor de Rode Duivels.”