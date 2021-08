Zes EK-spelers ontbreken in selectie van bondscoach Martinez, waaronder Simon Mignolet en Kevin De Bruyne

Bondscoach Roberto Martinez kondigde donderdagmiddag de selectie van de Rode duivels aan voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Estland, Tsjechië en Wit-Rusland. Zes spelers die er op het EK bij waren, werden nu niet opgeroepen.

Het gaat om Simon Mignolet, Nacer Chadli, Kevin De Bruyne, Jérémy Doku, Thomas Vermaelen en Dries Mertens.

Vermaelen kan niet afreizen door de quarantainemaatregelen in Japan. Kevin De Bruyne, Jérémy Doku, Dries Mertens en Nacer Chadli zijn allemaal onbeschikbaar door blessure. “En met Club Brugge hebben we afgesproken dat we Simon Mignolet nog even in zijn ritme laten komen bij de club”, zegt Martinez.