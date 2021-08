Vijf jaar effectief voor vijftiger die online minderjarige meisjes benaderde

Mechelen - De correctionele rechtbank van Mechelen heeft een 55-jarige man schuldig bevonden aan het online benaderen van minderjarige meisjes Hij stuurde ook seksueel getinte berichten. De man is recidivist, hij krijgt vijf jaar effectieve celstraf en wordt voor tien jaar ontzet uit zijn rechten.

Het onderzoek startte reeds in 2017. Toen bleek dat de beklaagde meerdere berichten had gestuurd naar een 12-jarig meisje. Hij wilde met haar afspreken nadat hij eerst enkele naaktfoto’s had gestuurd. Hij vroeg haar ook zich uit te kleden voor de webcam en stuurde enkele vunzige berichten.

De politie voerde een huiszoeking uit en trof op zijn laptop Facebookberichten aan en een zoekgeschiedenis die duidelijk wezen op een seksuele voorkeur voor jonge meisjes. Telkens vroeg hij de meisjes zich uit de kleden en dat te filmen of te fotograferen, gekoppeld aan seksueel getinte tekstberichten. Zelfs wanneer de meisjes vroeger ermee te stoppen, deed hij gewoon verder. De meisjes waren veelal 13 of 14 jaar oud.

De man werd eerder voor vergelijkbare feiten veroordeeld tot vier jaar met probatie-uitstel maar deed gewoon verder. Het parket vroeg zes jaar effectieve celstraf en een terbeschikkingstelling van 15 jaar aan de strafuitvoeringsrechtbank.

De advocate van de man vroeg om de man te veroordelen tot een residentiële behandeling, zodat hij geholpen wordt voor zijn probleem. Daar ging de rechter niet op in. Ze veroordeelde de man tot vijf jaar effectief en ontzette hem voor tien jaar uit zijn burgerrechten.