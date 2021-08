Vrachtwagen botst met goederentrein in Waaslandhaven

Beveren-Waas - In de Waaslandhaven in Kallo is een vrachtwagen donderdagmorgen aan een overweg op een goederentrein gebotst. Er is geen schade aan de spoorinfrastructuur, meldt Infrabel, maar het ongeval veroorzaakt verkeershinder.

De aanrijding gebeurde rond 10.45 uur aan een overweg langs de Steenlandlaan in Kallo, een deelgemeente van Beveren. De omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht, maar Infrabel meldt geen schade aan de infrastructuur. Het is niet duidelijk of er iemand gewond raakte. Er is hinder voor wegverkeer en het goederenvervoer. Op de Antwerpse ring is de afrit ter hoogte van Waaslandhaven-Zuid richting Gent ook versperd.