UEFA legt Feyenoord opnieuw boete op na wangedrag tijdens Europese wedstrijd

Feyenoord is opnieuw beboet door de tuchtcommissie van de UEFA. De Rotterdamse club dient deze keer een bedrag van 35.250 euro te betalen wegens het afsteken van vuurwerk en het blokkeren van de trappen door supporters bij de heenwedstrijd van de play-offronde van de Conference League tegen IF Elfsborg (5-0), vorige week donderdag.

Het is de derde keer in drie weken tijd dat Feyenoord een boete krijgt opgelegd. Ook na de thuisduels met FC Drita en FC Luzern in de vorige voorrondes van de Conference League werd de club bestraft. Het totale bedrag aan boetes over de drie Europese thuiswedstrijden bedraagt bijna 70.000 euro, zo meldt Feyenoord.