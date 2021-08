Manchester United moet een tijdje voort zonder Scott McTominay na liesoperatie

Manchester United kan een tijdje niet rekenen op Scott McTominay. De middenvelder heeft een operatie ondergaan aan de lies, zo maakte ManU donderdag bekend. De 24-jarige Schot speelde al even met pijn.

McTominay kwam op de eerste twee speeldagen van de Premier League in actie voor de Red Devils. Tegen Leeds (5-1 zege) speelde hij 69 minuten, tegen Southampton (1-1) viel hij in de 76e minuut in. Zondag ontbreekt McTominay in ieder geval in de uitmatch tegen Wolverhampton Wanderers.

Het jeugdproduct van Manchester United werd recent niet geselecteerd door de Schotse bondscoach Steve Clarke voor de komende WK-kwalificatiewedstrijden tegen Denemarken (1/09), Moldavië (4/09) en Oostenrijk (7/09).