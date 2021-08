Gefrustreerde Antwerpenaar schildert zelf parkeervak, maar politie kan er niet mee lachen

Antwerpen - Een bewoner van Dries, een zijstraat van de Sint Paulusstraat in het hartje van Antwerpen, had geen hoge pet op van de parkeerregeling in zijn straat en schilderde uit frustratie dan maar zelf een parkeervak op de grond. Dat meldt de Antwerpse politie op Facebook.

Het schilderwerk van de man viel de politie meteen op. Foto: Politie Antwerpen

Ondanks zijn verdienstelijke poging was het voor de handhavers der wet meteen duidelijk dat dit geen geldig parkeervak was. De man had eerder ook al een boete gekregen omdat hij zijn auto buiten de bestaande vakken had geparkeerd.

Na een hevige discussie met de politie verplaatste de man uiteindelijk toch zijn wagen. Hij kreeg een parkeerboete en zal moeten opdraaien voor het verwijderen van de verf.