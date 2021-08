Charles De Ketelaere en Yari Verschaeren opgeroepen voor Rode Duivels én beloften

Charles De Ketelaere (20, Club Brugge) en Yari Verschaeren (20, Anderlecht) zullen de komende interlandbreak de dubbel doen. Zij werden opgeroepen voor zowel de nationale beloften als de Rode Duivels.

Dat wil zeggen dat de twee talenten verstek zullen laten gaan voor de wedstrijden van de nationale ploeg tegen Estland en Tsjechië en in plaats daarvan de voor de U21 belangrijke EK-kwalificatiematch tegen Turkije zullen spelen. Dat wil zeggen dat ze enkel beschikbaar zullen zijn voor speelminuten voor de Rode Duivels tegen Wit-Rusland.

“De match tegen Turkije (met de U21, nvdr) is een heel belangrijke partij met het oog op het EK U21. Die match is essentieel met het oog op de ontwikkeling van ons talent”, verduidelijkte bondscoach Roberto Martinez. De Belgische beloften staan voorlopig aan de leiding van hun kwalificatiegroep na een 1-3-zege op het veld van Kazachstan in de openingsspeeldag.

Voor De Ketelaere is het niet de eerste keer dat hij zowel voor de U21 als de echte nationale ploeg uitkomt in één en dezelfde interlandbreak. Samen met Sebastiaan Bornauw en Alexis Saelemaekers werd hij eind vorig jaar ook al op twee fronten ingezet.