Antwerpse politie plukt ontsnapte gevangene van step

Antwerpen - In Antwerpen heeft de lokale politie een 19-jarige jongeman gevat die geseind stond als ontsnapte gevangene. Dat gebeurde toen een politiepatrouille de man in kwestie aansprak omdat hij samen met een kompaan op een step reed.

De feiten speelden zich af in de Balansstraat in de Brederodewijk, zegt de politie in een persbericht. Een fietsteam van de politie ging op twee jongelui op een step af om hen te wijzen op hun gevaarlijk rijgedrag, maar de passagier zette het meteen op een lopen en de bestuurder snelde weg op de step. De politie-inspecteurs besloten de achtervolging op de step in te zetten om te weten te komen waarom de bestuurder wegvluchtte.

Even later konden ze de verdachte aan de kant zetten in de Hertsdeinstraat. De jongeman bleek geseind te staan als ontsnapte gevangene en werd dan ook overgebracht naar de gevangenis.