KV Mechelen snakt naar eerste uitzege: “Geen uitfans is groter nadeel voor ons dan voor de rest”

Na drie opeenvolgende verliespartijen knoopte KV Mechelen tegen Union weer aan met de zege. Een belangrijke driepunter om het vertrouwen Achter de Kazerne te herwinnen, en zo ook buitenshuis voor het eerst wat te rapen. “In Kortrijk willen we de vijandelijke sfeer in ons voordeel doen uitdraaien”, blikte Wouter Vrancken vooruit naar de wedstrijd van vrijdagavond (aftrap om 20u45).

Het Mechelse thuispubliek had tegen Union een belangrijk aandeel in de 3-1 zege. Nu wacht voor KV het omgekeerde scenario, want uitsupporters zijn op verplaatsing nog steeds niet welkom. “En da’s voor ons een groter een nadeel dan voor veel andere ploegen”, beseft Vrancken. “Kortrijk beschikt over een groot uitvak, dat we altijd volledig gevuld krijgen met Malinwa-supporters. Maar de situatie is wat ze is. We zullen trachten energie te puren uit de vijandelijke sfeer en ze zo in ons voordeel te doen uitdraaien.”

“Deze overgave moet onze basis blijven”

Dat het in Seraing (1-0) en in Gent (2-0) niet lukte voor Mechelen, heeft Vrancken inmiddels achter zich gelaten. “Ik wil het positieve van Union meenemen. De manier waarop we ons, na de vroege achterstand, in de wedstrijd knokten en op karakter de drie punten pakten, gaf veel vertrouwen. Als deze overgave onze basis kan blijven, zitten we goed richting de volgende speeldagen.”

Foto: BELGA

Vorige week gaf Vrancken aan dat hij op bepaalde posities nog zoekende is. “In dat opzicht was de match tegen Union leerrijk. Storm maakte de negentig minuten vol op een goed niveau, da was aangenaam om vast te stellen. Mrabti toonde veel werkkracht en doelgerichtheid en Shved en Walsh vormden een complementair duo op rechts.”

Papa Druijf past voor Kortrijk

Druijf werd zopas voor het eerst vader van een zoontje en maakt de verplaatsing naar het Kortrijkse Guldensporenstadion niet mee. De Camargo is wel weer van de partij na zijn kleine ingreep aan de knie. Voorts zitten dezelfde namen in de selectie. Op Van Damme is het wachten tot na de interlandbreak. “Ik heb met hem gesproken”, gaf Vrancken nog mee. “Op dit moment is hij niet klaar om 45 minuten volle bak te gaan. Dat moet het minimum zijn om een selectie af te dwingen.” Volgende woensdag zal Van Damme minuten krijgen in een oefenmatch tegen Willem II, die de vriendschappelijke partij tegen Cercle Brugge vervangt.