Joaquin Correa verlaat Lazio en moet Romelu Lukaku doen vergeten bij Inter

Inter Milaan huurt de Argentijnse aanvaller Joaquin Correa een jaar van Lazio Rome, met een verplichte aankoopoptie. Met de overgang is ongeveer 30 miljoen euro gemoeid. Dat heeft de Romeinse club donderdag aangekondigd.

De 27-jarige Correa, die onlangs met Argentinië de Copa America won, treft bij de Italiaanse kampioen Inter zijn voormalige coach Simone Inzaghi aan. Samen met Edin Dzeko moet hij Romelu Lukaku doen vergeten. De Rode Duivel verkaste deze zomer naar Chelsea.

De voormalige speler van Sampdoria en Sevilla is woensdag in Milaan aangekomen om er zijn medische testen af te leggen. Volgens de Italiaanse media zal hij donderdag voor het eerst meetrainen bij Inter. Mogelijk kan hij vrijdag al aantreden in de uitmatch tegen Verona, op de tweede speeldag in de Serie A.

Met Lazio, waar hij in 2018 arriveerde, kwam Correa tot 117 optredens en scoorde hij 30 doelpunten in alle competities. Hij won de Italiaanse beker en de Italiaanse Supercup in 2019.