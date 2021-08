Hoewel hij in de voorbereiding een rol speelde bij Manchester United mocht Andreas Pereira opnieuw uitgeleend worden. De Lommelse Braziliaan, 25 inmiddels, koos voor Flamengo. “Alles is hier aanwezig om te presteren.”

Eind vorige week kwam zijn huurtransfer plots in een stroomversnelling. Er was nochtans interesse van andere clubs. Onder andere Everton werd deze zomer in verband gebracht met Pereira, maar het werd ...