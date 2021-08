Referee Departement dient klacht in tegen KV Oostende

Het Referee Department heeft bij de Pro League een klacht neergelegd tegen KV Oostende. Aanleiding is de pittige discussie die vorig weekend ontstond na de 1-0 nederlaag op Standard. KVO was misnoegd over de tegengoal die het slikte op Sclessin.

Selim Amallah leek duidelijk buitenspel te staan, maar omdat de VAR in ons voetbal geen 3D-systeem heeft, kon er geen buitenspellijn getrokken worden en werd het doelpunt toch goedgekeurd. Zelfs Standard-coach Mbaye Leye vermoedde buitenspel bij het zien van de beelden, maar de beslissing was uiteraard definitief.

Stevig statement

Bij Oostende fulmineerden coach Aleksandar Blessin en executive president Gauthier Ganaye en de Kustboys publiceerden zelfs een statement op zijn website. Daarin schreef het dat er “een (te) grote willekeur heerst bij de VAR-beslissingen. Ofwel uit onkunde ofwel moedwillig, zonder aan dat laatste te willen denken.” Tegelijkertijd werd ook gesteld dat er “opvallend veel beslissingen uitdraaien in het voordeel van de G5-clubs of G6 of G7.”

Mogelijke boete

Die frontale aanval aanvaardt het Referee Departement niet en het reglement stipuleert sowieso dat zo’n uitspraken voor de ad hoc-commissie van de Pro League dienen te komen. De zitting is vrijdag gepland en Oostende riskeert een boete. KVO gaat wel in het verweer. “KVO zal alle kansen aangrijpen om het ‘arbitraire’ van de arbitrage in België aan de kaak te stellen”, aldus COO Thorsten Theys. Vorig seizoen waren er ook al veel betwistbare fases. Zo was er een goal in Moeskroen die werd afgekeurd met een heel ingewikkelde uitleg die bijna niemand begreep. Of Oostende het pleit kan winnen, moet dan blijken.