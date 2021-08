Kristof D’haene is de nieuwe kapitein en leider van KV Kortrijk: “Ik ga hier nooit meer weg”

Wie niet beter weet, gelooft moeiteloos dat Kristof D’haene nog een prille twintiger is. Zoals in de tijd toen hij met Cercle Brugge Europees speelde in Finland. Elf jaar geleden is dat alweer. Nu is D’haene 31, familieman en papa, maar ook de nieuwe kapitein en leider van KV Kortrijk. Na een heupoperatie lijkt hij sterker dan ooit. “Ik kan nergens beter zitten dan hier.”