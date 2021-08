Wat weten we al over de aanslagen in Kaboel?

Wat inlichtingendiensten al veel langer vreesde, is bewaarheid geworden. Terroristen hebben een aanslag gepleegd op de massa wachtende mensen aan de luchthaven van Kaboel in Afghanistan. Wat er precies gebeurde, wie de aanslagen pleegde en hoeveel slachtoffers er vielen, is allemaal nog erg onduidelijk. Dit weten we al wel.