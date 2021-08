Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen moet oordelen over erkende vluchtelingen die naar Afghanistan reisden

Het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) moet oordelen over een eventuele intrekking van het vluchtelingenstatuut van de door België erkende Afghaanse vluchtelingen die uit Afghanistan geëvacueerd werden. Dat heeft staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi donderdag gezegd in de Kamer.

Wie een verzoek om internationale bescherming indient en erkend wordt als vluchteling in ons land, mag in principe naar het buitenland reizen. Maar wie naar het land van herkomst reist, riskeert de vluchtelingenstatus te verliezen. Sowieso moet elke reis naar het land van herkomst binnen de eerste vijf jaar van verblijf gemeld worden bij het gemeentebestuur van de woonplaats.

België heeft de afgelopen dagen ruim 1.400 mensen geëvacueerd uit Afghanistan. Bijna 1.200 mensen zijn intussen vanuit de Pakistaanse hoofdstad Islamabad aangekomen in ons land. Daarbij zaten ook Afghanen die in ons land het statuut van vluchteling hebben gekregen. Hoeveel dat er zijn is niet duidelijk.

In elk geval wordt de informatie doorgespeeld aan het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen, dat de dossiers moet behandelen, zei staatssecretaris Mahdi donderdag in de Kamer. De commissies Landsverdediging, Buitenlandse Zaken en Binnenlandse Zaken zitten daar op dit moment samen voor tekst en uitleg van de regering over de Belgische evacuatiemissie uit Afghanistan. “In principe is het erkende vluchtelingen niet toegestaan om terug te keren naar het land van herkomst, maar er zijn omstandigheden die dat kunnen verantwoorden”, zei Mahdi nog. “Die mensen zullen gehoord worden en het CGVS zal dan oordelen over de eventuele intrekking van het vluchtelingenstatuut.”

Het Commissariaat-Generaal kondigde half augustus wel een tijdelijke en gedeeltelijk opschorting op van de behandeling van dossiers van Afghanen, vanwege de chaotische situatie in het land. Die opschorting geldt in eerste instantie tot eind september. In de praktijk betekent dat dat er voorlopig geen Afghanen teruggestuurd worden naar hun thuisland.

Zelf opdraaien voor kosten

N-VA-Kamerlid Theo Francken suggereert dat de Belgen die de afgelopen dagen uit Afghanistan zijn geëvacueerd mee zouden kunnen opdraaien voor de kosten van de operatie. Landgenoten die zich in Afghanistan bevonden hebben het negatieve reisadvies dat Buitenlandse Zaken al jaren hanteert voor het land genegeerd, en dus was ons land in principe niet verplicht om hen te evacueren.