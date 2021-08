Derde vechtpartij in twee dagen tijd breekt uit in parlement van Armenië

In het parlement van Armenië is woensdag voor de derde keer in twee dagen tijd een vechtpartij uitgebroken. Oppositieleider Vahe Hakobian werd plots aangevallen nadat hij eerste minister Nikol Pashinian een “leugenachtige populist” noemde. Eerder die dag werd al met flessen gegooid in het parlementaire halfrond en dinsdag ontstond een vechtpartij met beveiligingsagenten toen oppositielid Anna Mkrtchyan werd buitengegooid toen ze de regering “defaitistisch” noemde. De aanleiding van de onrust is het vijfjarenplan van de premier Pashinian, dat dinsdag werd voorgesteld.