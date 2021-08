Club Brugge-spelers dromen weg bij komst van Messi en co, maar prediken ook realisme: “Zelfs derde plaats wordt moeilijk”

Brugge - “Groep A, het wordt PSG en City”, lachte Ruud Vormer tijdens de loting. Half grappend, half dromend. Zijn voorspelling werd werkelijkheid: straks komen Messi, Neymar en De Bruyne naar Jan Breydel. Sterretjes fonkelden meteen in de ogen van de blauw-zwarte spelersgroep, al leefde het besef ook meteen dat doorstoten in de Champions League een mission impossible is. “Guardiola is een inspiratie voor mij”, bekende Clement.

Simon Mignolet: “Zelfs de derde plaats wordt moeilijk”

Mignolet had op voorhand al aangegeven dat hij liever haalbare kaarten trok. Sloeg dat even tegen, zeg. “We spelen tegen de twee duurste ploegen van de wereld. En dan heb je Leipzig, ook een hele moeilijke en stugge tegenstander. Zelfs de derde plaats halen wordt moeilijk”, aldus Mignolet. “We kunnen ons opnieuw meten met de besten ter wereld, daarom speel je Champions League. Maar we zullen ons thuisaanhang hard nodig hebben om punten te sprokkelen. Daarom is het heel leuk dat zij opnieuw in het stadion mogen zitten. Ook op verplaatsing hoop ik dat de fans mee mogen. Het is telkens niet ver vliegen, dus dat is alvast een meevaller.”

Clinton Mata: “Droomloting, maar loodzwaar”

Hij blies eens voor hij het woord nam. Clinton Mata moest duidelijk even bekomen van de ploegen die net uit de trommel kwamen. “Voor elke voetballer is dit een droomloting. Hiervoor doe je het, maar het is ook gewoon loodzwaar”, aldus Mata. “Laat ons gewoon geloven in eigen kunnen en elke match het beste geven. Lionel Messi? Dat is de beste ter wereld, hé. Het is leuk als je je met zo’n mannen kan meten. Voorts is Leipzig ook een moeilijke tegenstander. Dat hebben ze niet alleen bewezen in de Bundesliga, maar ook in de Champions League. We zullen op de toppen van onze tenen moeten lopen.”

Foto: REUTERS

Charles De Ketelaere: “Spelen tegen Messi is een jongensdroom”

Toen Messi voor het laatste de Champions League won, was De Ketelaere amper 14 jaar. Straks kijkt het goudhaantje in de ogen van het Argentijnse wonderkind. “Spelen tegen Messi is toch wel een jongensdroom. De Bruyne vind ik dan weer een van de beste Belgische voetballers aller tijden”, bekende De Ketelaere. “Het is zonder twijfel de zwaarste poule die we konden trekken, maar anderzijds zijn het héérlijke affiches. Of ik straks wat informatie probeer te ontfutselen bij de nationale ploeg? (lacht) Dat zal niet nodig zijn: iedereen weet hoe sterk die ploegen zijn.”

Philippe Clement: “Realistisch blijven: dit is een loodzware loting”

Clement had tijdens de voorbereiding al aangegeven dat doorstoten in de Champions League op het to do-lijstje stond, maar die droom krijgt lijkt meteen na de loting al rijp voor de prullenmand. “Maar elke match moet gespeeld worden”, verwees Clement naar de campagne twee jaar geleden in een poule met PSG en Real Madrid. “Dit was de zwaarste loting mogelijk. Voor de fans is dat natuurlijk ongelofelijk, al die sterren op Jan Breydel. Ik zal alvast vragen aan onze physical coach om enkele extra sessies in te lassen (lacht). Naar de confrontatie met Pep Guardiola kijk ik wel uit: hij is altijd een van de coaches geweest die mij inspireert. Het is interessant om te zien hoe hij zijn voetbalvisie op verschillende ploegen heeft overgebracht.”