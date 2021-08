Het is nu officieel: Arthur Theate ruilt KV Oostende voor Bologna

Het is nu officieel: Arthur Theate ruilt KV Oostende met onmiddellijke ingang voor het Italiaanse Bologna. Tot en met juni 2022 op huurbasis, daarna definitief voor een bedrag van 5 miljoen.

Arthur Theate testte vorig seizoen bij Oostende en kreeg een contract voor drie seizoenen. Hij ontpopte zich tot een van de smaakmakers en trekt nu naar Bologna. Dit seizoen kwam hij omwille van de nakende transfer niet in actie tijdens de eerste twee wedstrijden, maar op speeldag 3 kwam hij thuis tegen AA Gent toch weer in de ploeg. Vorige week vrijdag speelde hij ook mee op Standard, waar hij in de slotfase nog een tweede gele kaart kreeg.

“Arthur is het perfecte voorbeeld van hoe jonge spelers kansen krijgen bij Oostende”, reageerde CEO Gauthier Ganaye. “Niemand kende hem en één jaar later vertrekt hij naar de Serie A waar hij zal aantreden tegen spelers als Ronaldo en Ibrahimovic. We hebben hem een kans gegeven en die heeft hij met beide handen gegrepen. We wensen hem veel succes in zijn nieuwe avontuur en hij zal altijd welkom zijn in Oostende. Huil niet dat het voorbij is, lach dat het is gebeurd!”