Leden van Capitol Police dienen klacht in tegen Trump voor aanval van 6 januari

Zeven leden van de Capitol Police hebben donderdag in Washington een klacht ingediend tegen voormalig president Donald Trump en extremistische groeperingen en beschuldigen hen ervan rechtstreeks verantwoordelijk te zijn voor de dodelijke bestorming van het Amerikaanse Congres in Washington op 6 januari.

De voormalige bewoner van het Witte Huis wordt al geviseerd door een klacht van Democratische verkozenen voor zijn veronderstelde verantwoordelijkheid bij de aanval die de Amerikaanse democratie enkele uren deed wankelen.

Honderden pro-Trump-demonstranten drongen het Congres binnen toen de parlementsleden bijeenkwamen om de verkiezingsoverwinning van de Democraat Joe Biden op de zittende president in november 2020 te bevestigen. Vijf mensen stierven tijdens of kort na de aanval, waaronder een agent van de Capitol Police, het veiligheidskorps van het Capitool. In de weken daarna pleegden twee politieagenten zelfmoord.

De klacht werd ingediend bij een rechtbank in Washington door een collectief van mensenrechtenadvocaten, namens zeven politieagenten die slaags raakten met de demonstranten. De klacht is gericht tegen ex-president Trump, zijn presidentiële campagneleider en goede vriend Roger Stone, de extreemrechtse groepen Proud Boys, Oath Keepers, Three Percenters en verschillende van hun leiders.

Ze worden beticht van het illegaal gebruik van geweld, intimidatie en bedreigingen om te voorkomen dat het Congres de resultaten van de presidentsverkiezingen bekrachtigt.

