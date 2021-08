Hele dag verplicht staatstelevisie kijken: ‘moderne dwangarbeid’ moet Russische gevangenen doen kraken

Meer dan acht uur per dag verplicht naar de staatstelevisie kijken, dat is de moderne dwangarbeid in Rusland. In een schriftelijk interview van 52 pagina’s met The New York Times vertelt oppositieleider Aleksei Navalny hoe het regime de gevangenen mentaal probeert te kraken. Toch blijft hij optimistisch over de toekomst en over de verkiezingen voor de Doema op 19 september.