Boezemvrienden Dany en Daniel ontsnapten aan zondvloed op een dak, urenlang afgesneden van de wereld: “Zonder hem was ik er niet levend afgeraakt”

Pepinster -

Toen de nood en het water het hoogst waren in Pepinster, zocht een groep buren z’n toevlucht tot een dak. Urenlang zouden ze er vastzitten, afgesneden van de wereld. Uiterst links op een beklemmende foto in onze krant: Dany en Daniel, die laatste met rode bandana. Daniel zag dat de straat beneden veranderd was in een rivier. Dany kon door z’n invaliditeit niet anders dan omhoog kijken. Maar de aangekondigde helikopter kwam niet. Dany en Daniel, dat is het verhaal van vallen, opstaan, en elkaar niet laten gaan. “Zonder hem was ik niet levend van dat dak geraakt.”