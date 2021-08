Raymond Hamers (88) overleden: pionier in de Belgische wetenschap die per ongeluk ‘nanobodies’ ontdekte

Een voorloper in de Belgische biotech is overleden. Met zijn baanbrekende inzichten rond dromedarisantilichamen of ‘nanobodies’ bereidde Raymond Hamers de weg voor biotechbedrijven Ablynx en Argenx. Hamers overleed thuis in Sint-Genesius-Rode op 22 augustus. Hij werd 88 jaar.

Hamers was jarenlang professor aan de VUB. De Brusselse universiteit meldde donderdag zijn overlijden. In 1989 ontdekte hij, samen met zijn eind vorig jaar overleden echtgenote Cécile Casterman en zijn toenmalige assistent Serge Muyldermans, per toeval het bestaan van een nieuw soort kleinere antilichamen in het bloed van een dromedaris, later ‘nanobodies’ genoemd. Deze eenvoudigere antilichamen in het bloed van dromedarissen, lama’s en andere kameelachtigen bleken interessant als bouwstenen voor medicijnen.

Ablynx

Met zijn ontdekking effende hij het pad voor de oprichting in 2001 van de VUB-spin-off Ablynx. Dat Gentse biotechbedrijf groeide uit tot een succes dankzij de ontwikkeling van een medicijn tegen de zeldzame en levensbedreigende bloedziekte TTP. Ablynx kwam in 2018 voor 3,9 miljard euro in handen kwam van het Franse farmaconcern Sanofi.

Hamers’ inzichten effenden ook het pad voor het Gentse biotechbedrijf Argenx, dat geneesmiddelen ontwikkelt op basis van lama-antilichamen en een beurswaarde van 15 miljard euro heeft. Het eveneens Gentse Exevir Bio hoopt op basis van dergelijke lama-antilichamen een geneesmiddel tegen het coronavirus te ontwikkelen.