Overstromingen kosten chocoladefabriek Galler 9 miljoen euro, verzekering betaalt maar 2 miljoen

De kostprijs van de overstromingen van midden juli zal voor de chocoladefabrikant Galler oplopen tot negen miljoen euro. Dat zegt directielid Valérie Stefenatto donderdag. Het bedrag bevat zowel het geleden verlies, als de investeringen die nodig zijn om de voortzetting van de activiteiten mogelijk te maken.

“We moeten nog zeven miljoen vinden, want de verzekeringen komen maar tussen tot een bedrag van 2 miljoen euro”, zegt Stefenatto. “Onze financiële partners hebben hun steun uitgesproken en we hopen voor het eind van september akkoorden over de financiering te sluiten.”

Galler werd zwaar getroffen door de overstromingen. Het productieatelier in Vaux-sous-Chevremont (Chaudfontaine, in de provincie Luik) kwam helemaal onder water te staan en het bedrijf moest op zoek naar een alternatieve locatie.

De chocolatier heeft intussen huurcontracten ondertekend met verschillende productieplekken in België, waar hij zal kunnen werken met zijn eigen mensen en grondstoffen. Ook de productie van wafels is verzekerd, klinkt het.

Het gaat om een tijdelijke oplossingen, totdat de eigen site hersteld is en de beschadigde machines zijn hersteld of vervangen. De site in Vaux-sous-Chevremont zal ten vroegste eind maart 2022 kunnen heropenen.