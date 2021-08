Experte milieurecht streng voor 3M én voor Vlaanderen: “We eisen te weinig van bedrijven”

Niet alleen chemiebedrijf 3M, ook de Vlaamse overheid schoot tekort in de dossiers rond het lozen van stoffen als PFOS. Dat zegt advocate Isabelle Larmuseau (KU Leuven). Zij is dé autoriteit in milieurecht van ons land en komt vrijdag aan de onderzoekscommissie van het Vlaams Parlement uitleggen waar het fout is gelopen. Er zullen harde woorden vallen. “Als 3M er op die manier van afkomt, kan je even goed aan andere bedrijven zeggen dat er geen milieubeleid meer is.”