84-jarige vrouw die vermoord werd in Anderlechts rusthuis zal in Italië begraven worden

De 84-jarige Grazia O., die in de nacht van zondag op maandag vermoord werd in het rusthuis Clos Bizet in Anderlecht, wordt komende week bijgezet in het familiegraf op SicilIë, vanwaar ze afkomstig is. Zo blijkt uit haar overlijdensbericht.

De vrouw werd dood aangetroffen in haar bed met overgesneden keel. Het gerecht en speurders van de federale gerechtelijke politie onderzoeken de zaak maar op dit moment is er voor zover geweten geen verdachte in beeld. Ook het wapen van de moord is spoorloos.

Grazia O. woonde het grootste deel van haar leven in het naburige Vorst. Ze heeft verschillende kinderen die allen in het Brusselse wonen. Haar man overleed tien jaar geleden al. Haar zoon wou gisteren geen commentaar kwijt over de dramatische dood van zijn moeder.