Aan de toog niet meer, maar op kantoor blijft mondmasker toch nog verplicht

Telewerken wordt dan wel niet meer aanbevolen in Vlaanderen, maar op de werkvloer blijven de afstandsregels toch van kracht. “Dit is een teleurstelling.”

Vorige vrijdag besliste het Overlegcomité om telewerk vanaf 1 september niet langer te verplichten, maar hoe die terugkeer naar de werkvloer er praktisch moet uitzien bleef nog onduidelijk. Moet iedereen nog op anderhalve meter werken? En wat met de mondmaskers?

De publieke communicatie na het Overlegcomité zei ­alleen dat het niet meer verplicht was een mondmasker te dragen in publiek toegankelijke ruimtes van ondernemingen, openbare besturen en verenigingen. Uit het ministerieel besluit dat gisteren verscheen, blijkt dat bij ondernemingen, verenigingen en diensten zelf toch nog de regels van ­social distancing moeten worden gegarandeerd. Concreet blijft de anderhalve meter afstand de norm op kantoor, op de werkvloer of bij contactberoepen zoals kappers, bevestigt het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). Lukt afstand houden niet, dan moet een mondmasker op.

Foto: rr

Met de handrem op

“Dit is een teleurstelling”, reageert ondernemersorganisatie Voka. Bedrijven die gehoopt hadden de bezetting sterk op te schalen, dreigen nu toch weer de handrem te moeten optrekken. Nochtans weegt het aanhoudende telewerk op de mentale gezondheid van de werknemers, blijkt uit onderzoek van Mensura (zie kader). “Dit baart veel ondernemingen zorgen”, zegt woordvoerder Eric Laureys. “Het is bijvoorbeeld disproportioneel dat er op café amper nog afstandsregels zijn, maar in de bedrijfskantine wel.”

Nog een frustratie: privéfeesten en evenementen tot 200 mensen binnen ontsnappen aan elke verplichting. Een teambuilding op kantoor vereist de anderhalve meter, tenzij die in het publiek toegankelijke deel van het bedrijf plaatsvindt. Voor Voka is de logica zoek. “Het beste zouden bedrijven geanonimiseerd weten hoeveel mensen volledig gevaccineerd zijn. Dat laat een betere risico­inschatting toe.”

Bij Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) doet men een beroep op het gezond verstand om vooral ‘de geest van het besluit’ te respecteren. “Beperk risicovolle ­situaties, dat is de stelregel.”