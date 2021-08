“Anderlecht toch… Als enige Belgische club uitgeschakeld worden in de derde Europese beker? Het lijkt weer een flinke stap terug”

Zo blij ze in Gent zijn, zo teleurgesteld zijn ze in Anderlecht. De Buffalo’s redden hun reputatie, bij Anderlecht wordt ze weer beschadigd. De enige Belgische club voor wie het Europees avontuur al voorbij is. Tegen zwakke Cyprioten blijft Antwerp met de hakken over de sloot actief in de Europa League. Oef.