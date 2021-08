Drie Belgische clubs in de potten van de loting voor de Europa en de Conference League: een overzicht van de mogelijke tegenstanders

België heeft morgen tijdens de loting voor de Europa League en de Conference League drie clubs in de potten zitten. Genk en Antwerp treden aan in de Europa League en Gent in de Conference League. Een overzicht van de mogelijke tegenstanders.

Europa League

Met Genk en Antwerp heeft België twee teams die actief zullen zijn in de groepsfase van de Europa League. Genk komt terecht in pot twee, samen met onder andere Leicester City, Glasgow Rangers en Eintracht Frankfurt. Antwerp komt uit in pot vier en vermijdt daarmee ploegen uit dezelfde pot, zoals het Turkse Galatasaray en het Tsjechische Sparta Praag.

Conference League

Gent is de enige Belgische ploeg die zich kon plaatsen voor de Conference League. Gent komt in pot één terecht en vermijdt daarmee enkele grote namen zoals Tottenham, AS Roma en FC Basel.

Potten Europa League

Pot 1: Olympique Lyon, Napoli, Bayer Leverkusen, Dynamo Zagreb, Lazio, Slavia Praha, Olympiakos en AS Monaco

Pot 2 : Sporting Braga, Celtic, Eintracht Frankfurt, Rode Ster Belgrado, Leicester City, Glasgow Rangers, Lokomotiv Moskou en Racing Genk

Pot 3: PSV Eindhoven, Olympique Marseille, Ludogorets, West Ham United, Real Sociedad, Real Betis, Fenerbahçe en Spartak Moskou

Pot 4: Sparta Praag, Rapid Wien, Galatasaray, Midtjylland, Ferencváros, Royal Antwerp, Sturm Graz en Brøndby

Potten Conference League

Pot 1: AS Roma, Tottenham, FC Basel, Slavia Praag, FC Kopenhagen, KAA Gent, AZ Alkmaar en LASK

Pot 2: Feyenoord, Qarabag FK, Maccabi Tel-Aviv, PAOK Thessaloniki, Rennes, Partizan Belgrado, CFR Cluj en Zorya Lugansk

Pot 3: Union Berlijn, CFSK Sofia, Vitesse, Slovan Bratislava, FK Jablonec, Alashkert FC, Flora Tallinn en Kairat Almaty

Pot 4: Omonia Nicosia, Lncoln Red Imps, Randers FC, Anorthosis Famagusta, HJK Helsinki, Maccabi Haifa, Bodø/Glimt en Lura Murska Sobota