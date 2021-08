Het kan alleen maar meevallen: Club Brugge start op papier kansloos tegen de Nouveaux Riches van het Europese topvoetbal

Wie er de moed niet bij wil verliezen, slaat dit artikel best over. Werkelijk niets, maar dan ook niets, wijst erop dat Club Brugge een hoofdrol kan opnemen in groep A van de Champions League. Het complete gebrek aan verwachtingen tegen Manchester City, PSG en RB Leipzig, is de enige strohalm waar de Belgische kampioen zich aan kan vastklampen: het kan eigenlijk alleen maar meevallen.