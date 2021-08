Tactische keuzes van Vincent Kompany roepen extern vragen op, maar: “ We kenden al donkerder tijden”

Vincent Kompany staat niet ter discussie, maar zeker extern rijzen wel vragen. Waarom wisselde de coach zo laat? Waarom veranderde hij zijn tactiek niet tijdens de match? Waarom was het zo slap en werd er geen druk gezet bij die corner? De coach bleef zoals altijd zeer beredeneerd. “Ik kan niet beschrijven hoe ik me voel”, aldus Kompany.

“Dit is vervelend en lastig. Ik ben razend. Zij scoren mooie goals, maar wij maken te veel fouten. Te weinig intensiteit bij die hoekschop, te veel gemiste laatste controles en passes... Vitesse was niet beter, maar Anderlecht presteerde niet goed genoeg. Thuis creëerden we wel genoeg kansen. Waarom ik zo laat wisselde en Dauda bracht? In grote matchen hoop je dat de grote spelers finaal opstaan, ook al begonnen ze slecht. Hoeveel pijn dit ook doet: de club zal blijven groeien. De afgelopen twee jaar kenden we al donkerder tijden. Zondag wacht ons een belangrijke match tegen Genk.”