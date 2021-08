Hein Vanhaezebrouck over Milad Mohammadi: “Contract ontbonden uit respect voor hem”

Gent - Bij de Buffalo’s werd woensdag het contract van Milad Mohammadi ontbonden. De 27-jarige Iraanse international was onder Jess Thorup vaak een basisspeler, maar verdween onder Hein Vanhaezebrouck steeds meer naar de achtergrond.

“Ik vond dat we met Nurio en Milad twee keer hetzelfde type hadden op die linkerflankpositie. Het zijn twee fysiek ijzersterke jongens”, verklaarde de Gentse coach de beslissing om Mohammadi door te sturen. “Er was interesse voor hem. AEK Athene en Ferencvaros wilden hem, maar hij zag dat niet zitten. Ik hoor nu dat sommige fans vinden dat het van weinig respect getuigt dat we zijn contract ontbinden. Maar dat is niet het geval. We hebben het contract van Mohammadi net ontbonden uit respect voor de speler. We wilden niet alles onnodig bemoeilijken of absoluut een transfersom eisen. Daarom gaven we hem zijn vrijheid.”