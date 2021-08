Vadis Odjidja haalt opgelucht adem na kwalificatie: “Doelpunt vlak voor rust kalmeerde iedereen”

Gent - Vadis Odjidja incasseerde een trap op zijn kuit, maar de Gentse aanvoerder kon na de match al meteen de fans geruststellen: “Het is niet ernstig. En die kwalificatie doet veel deugd.”

“We moesten drie voorrondes afwerken en die partijen verliepen met ups en downs. Scoren met links? Ik voelde tijdens de opwarming al dat het niet lukte met rechts, dus waagde ik maar mijn kans met links. Tegen Real Madrid scoorde ik een gelijk­aardige goal, maar die blijft toch net iets belangrijker”, verwees de Gentse aanvoerder naar een persoonlijk hoogtepunt uit zijn periode bij het Poolse Legia Warschau.

Toch toonde Odjidja zich ondanks de ruime zege nuchter: “Ik denk niet dat dit onze beste match was, ik vond het ook niet zo’n mooie match. We hadden het in de beginfase ook moeilijk met hun hoge druk, maar na een kwartier vonden we de oplossing door sneller op ­Lolo (Depoitre, red.) te spelen. Nadien kampeerden we op hun helft en creëerden we kansen. Gelukkig scoorden we vlak voor rust, dat ­kalmeerde iedereen. Deze match moesten we winnen, dat wisten we. We wilden absoluut de poules halen. Dat hebben we nu bereikt. Hier put je vertrouwen uit.”