Daniel Munoz en Carlos Cuesta moeten interland afwerken 44 uur voor match tegen Union

Het zit er bovenarms op tussen FIFA en ECA, dat de belangen van de Europese clubs vertegenwoordigt. Die laatste zijn niet te spreken over de planning van de (uitgestelde) wedstrijden in de WK-kwalificaties in Zuid-Amerika. Net als in Europa moeten daar nog volop matchen worden ingehaald, die uitgesteld werden in volle pandemie. Maar dat maakt het voor spelers bijna onmogelijk om tijdig terug te keren naar hun Europese clubs.