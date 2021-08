Onderzoek geëist naar doodsoorzaak duizenden arbeidsmigranten in Qatar

De autoriteiten in Qatar hebben het afgelopen decennium nagelaten om het overlijden van duizenden arbeidsmigranten te onderzoeken, ondanks bewijs dat de sterfgevallen verband houden met extreme hitte en onveilige arbeidsomstandigheden. Dat zegt Amnesty International.

Het nieuwe rapport van de ngo beschrijft hoe Qatar routinematig overlijdensakten afgeeft voor arbeidsmigranten zonder adequaat onderzoek te doen naar de doodsoorzaak. “Vaak wordt hun dood toegeschreven aan ‘natuurlijke oorzaken’ of ‘een hartstilstand’, vage termen die niets zeggen over de onderliggende oorzaken”, benadrukt Wies De Graeve, directeur van Amnesty International Vlaanderen. “Daardoor wordt nabestaanden de mogelijkheid ontnomen om erachter te komen wat met hun geliefden is gebeurd en kunnen zij ook geen compensatie krijgen van de autoriteiten van Qatar. Veel nabestaanden hebben financiële problemen na het verlies van hun belangrijkste kostwinner.”

Amnesty International wijst op de risico’s voor werknemers van het extreme klimaat van Qatar, met temperaturen die kunnen oplopen tot 40 graden, in combinatie met zeer lange, lichamelijk erg zware werkdagen. “Qatar heeft onlangs een aantal maatregelen genomen om de werknemers beter te beschermen, maar desondanks zijn er nog steeds grote risico’s. Bovendien hebben de autoriteiten weinig gedaan om na te gaan in hoeveel gevallen de hitte een rol speelde bij de dood van arbeidsmigranten”, aldus De Graeve.

Onderzoek, compensatie, bescherming

Amnesty International raadpleegde vooraanstaande medische experts en beoordeelde overheidsgegevens met betrekking tot duizenden doden. Daarnaast werd een analyse gemaakt van achttien overlijdensakten en interviewden Amnesty-onderzoekers de families van zes mannen uit Bangladesh en Nepal die allemaal tussen de 30 en 40 jaar waren toen ze stierven.

Amnesty dringt er bij de Qatarese autoriteiten op aan om alle sterfgevallen van arbeidsmigranten grondig te onderzoeken. “Als werknemers zijn blootgesteld aan gevaarlijke omstandigheden zoals extreme hitte en er geen andere doodsoorzaak kan worden vastgesteld, moet Qatar de families voldoende compensatie bieden en onmiddellijk actie ondernemen om andere werknemers te beschermen”, aldus De Graeve.