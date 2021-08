Apple haalt slag thuis en treft schikking met app-ontwikkelaars over betaalopties voor gebruikers

Apple zal de ontwikkelaars van iPhone-apps toestaan dat zij hun gebruikers via e-mail informeren over alternatieve betaalmethodes voor specifieke diensten. Tot nu verbood de Amerikaanse technologiegigant die ontwikkelaars om buiten zijn eigen App Store om te gaan, waar het commissies van 15 tot 30 procent aanrekent. Het gaat om een schikking in een zaak die al twee jaar loopt voor een Amerikaanse rechtbank. Het nieuws wordt als een overwinning voor Apple gezien omdat het bedrijf zijn verdienmodel niet hoeft aan te passen.

Volgens mediabronnen maakte Apple de schikking donderdagavond Amerikaanse tijd zelf wereldkundig tijdens een achtergrondbriefing voor journalisten. Het akkoord tussen Apple en de app-ontwikkelaars geeft die laatsten de kans hun gebruikers meer betaalopties aan te bieden. Apple wil evenwel nog steeds niet toestaan dat die gebruikers rechtstreeks via de apps die ze gedownload hebben over zulke andere betaalmethodes geïnformeerd worden.

Over de kwestie loopt een al tijdje een aparte rechtszaak tussen Apple en Epic Games, vooral bekend van het populaire schietspel Fortnite. De rechter daar vroeg zich al openlijk af waarom Apple geen verschillende betaalmethodes wil toestaan, zoals klanten in een fysieke winkel ook meer dan een optie hebben om te betalen. Met de schikking lijkt Apple in te spelen op de beslissing in deze zaak, die binnenkort zou vallen.

Marktplaats

Tot nu weigerde het bedrijf meer openheid met betrekking tot de App Store, omdat die volgens CEO Tim Cook dan een “grote marktplaats” zou worden. Gebruikers van iPhone en iPad kunnen nergens anders terecht om apps te downloaden - wat zowel bij de concurrenten van Apple maar ook bij de Amerikaanse en Europese autoriteiten tot beschuldigingen van monopolievorming leidde. In 2020 gaven gebruikers wereldwijd 643 miljard dollar (546 miljard euro) uit in de App Store.

In het kader van de nieuwe schikking zal Apple duizenden app-ontwikkelaars ook een vergoeding van alles samen 100 miljoen dollar (85 miljoen euro) betalen als compensatie voor de hoge kosten die het aanrekent in zijn App Store. De ontwikkelaars krijgen elk tussen de 250 dollar en 30.000 dollar.